Rusija menkina pranešimus apie marą, o JAV siūlo pagalbą

Penktadienį pasirodę pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28-erių Darjos Šipilovos, kuri dirbo kovos su maru institute Sibiro Irkutsko srityje, gyvybę, sukėlė nerimą.
„Labai atidžiai tai stebime, ką tik apie tai išgirdome“, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė D. Trumpas, paklaustas, ką Vašingtonas ketina daryti dėl maro plitimo iš Rusijos grėsmės.
„Padėsime jiems, padėsime tiek, kiek galėsime“, – pažymėjo jis.
Rusijos leidinys „Liudi Baikala“, remdamasis neįvardytais šaltiniais, artimais regiono saugumo tarnyboms, skelbė, kad mirusi moteris galėjo užsikrėsti plaučių maru sudužus mėgintuvėliui.
Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie galimą ryšį tarp jos mirties ir incidento laboratorijoje.
Karantinuota iki 200 žmonių, su kuriais ji galėjo turėti kontaktą, pridūrė „Liudi Baikala“, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Vis dėlto Rusijos pareigūnai pabrėžė, kad po mirties atlikti tyrimai ligos neaptiko.
Irkutsko srities gubernatorius Igoris Kobzevas pirmadienį tvirtino, kad specialios ekspertų komisijos patikrinimas regione parodė, jog „mirties priežastis buvo nenustatytos etiologijos plaučių uždegimas“.
Jis platformoje „Telegram“ teigė, kad Rusijos vartotojų teisių apsaugos ir visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba „Rospotrebnadzor“ atlikusi tyrimus nustatė, jog „jaunos moters biologiniuose mėginiuose neaptikta jokių su jos profesine veikla susijusių mikroorganizmų“.
Jis pridūrė, kad po moters mirties „nebuvo naujų atvejų, kai kovos su maru instituto darbuotojai būtų kreipęsi į medikus“.
I. Kobzevas tikino, kad sanitarinė ir epidemiologinė padėtis Irkutske yra „stabili“.
„Padėtį ir toliau kontroliuojame mes ir ekspertai“, – akcentavo jis.
„Gandai ir spėlionės“
Pirmadienį paklaustas apie susidariusią padėtį, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas paragino žurnalistus „remtis oficialiais „Rospotrebnadzor“ pareiškimais, o ne (...) gandais ir spėlionėmis“.
Maras yra bakterinė liga, galinti pasireikšti keliomis formomis, įskaitant plaučių marą, kuris yra labiausiai užkrečiamas ir gali plisti kvėpavimo takais. Buboninį marą platina užsikrėtusios blusos.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, laiku nepradėtas gydyti plaučių maras gali būti mirtinas.
Šie pranešimai bus atidžiai stebimi Vašingtone, kur vis dar gyvi prisiminimai apie COVID-19 pandemiją, prasidėjusią per pirmąją D. Trumpo kadenciją.
D. Trumpas tvirtai rėmė teoriją, kad ši liga ėmė plisti dėl nuotėkio iš laboratorijos Uhane, Kinijoje.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio sakė, kad jo šalis stebi padėtį Rusijoje, tačiau nemato „priežasties nerimauti“.
„Akivaizdu, kad kelionės tarp JAV ir Rusijos yra labai ribotos, tačiau, kaip ir bet kuriuo kitu atveju, jei kažkas panašaus ištrūktų, tai galėtų plisti greitai“, – prieš išvykdamas į Islandiją žurnalistams teigė M. Rubio.
„Taigi atidžiai stebime padėtį. Nemanau, kad yra priežasties nerimauti, tačiau tai yra priežastis sutelkti dėmesį ir toliau stebėti situaciją. Būtent tai ir darome“, – kalbėjo jis.
Ekspertai nurodė, kad Rusijos reakcija, apie kurią pranešama, atrodo „proporcinga“.
„Atrodo, kad imamasi priemonių, jog būtų karantinuoti visi galimi kontaktai ir užkirstas kelias tolesniam infekcijos plitimui“, – komentare teigė Londono imperatoriškojo koledžo bakterijų vakcinologijos klinikinis docentas Malickas Gibani.
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