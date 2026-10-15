Rusija sako dėl planuotų išpuolių sulaikiusi Švedijos pilietį

Valstybinių naujienų agentūrų cituojama Rusijos saugumo tarnyba FSB nurodė, kad neįvardytas švedas buvo sulaikytas šiaurės vakarinėje Pskovo srityje.
Ji teigė, kad jis „neteisėtai kirto Rusijos Federacijos valstybės sieną iš kaimyninės valstybės teritorijos“.
Patikslinta, kad jis buvo sulaikytas Sebežo rajone, netoli sienos su Latvija ir Baltarusija.
FSB pareiškė turinti „dokumentus“, kurie esą rodo, jog šis vyras „Ukrainos kariuomenės gretose dalyvavo koviniuose veiksmuose prieš mūsų šalį“.
Ji pridūrė, kad, „prisidengdamas ketinimu stoti į Rusijos ginkluotąsias pajėgas, jis atvyko į Rusiją vykdyti sabotažo ir teroro aktų prieš karinius objektus“.
Pranešama, kad švedui iškelta baudžiamoji byla dėl neteisėto sienos kirtimo, „teroristinės“ veiklos organizavimo ir samdinystės.
Tęsiantis karui Ukrainoje, supriešinusiam Maskvą su Vakarais, Rusija ne kartą sulaikė Vakarų šalių piliečius.
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