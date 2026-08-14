 Rusijoje vyras nuteistas 23 metams už šnipinėjimą Lenkijai

Rusijoje vyras nuteistas 23 metams už šnipinėjimą Lenkijai

2026-08-14 13:50
Karolis Broga (ELTA)

Maskvos teismas Rusijos pilietį nuteisė 23 metams kalėjimo už valstybės išdavystę, apkaltinęs jį šnipinėjimu Lenkijai. Remdamasis Rusijos federaline saugumo tarnyba (FSB) penktadienį apie tai pranešė nepriklausomas leidinys „The Moscow Times“.

<span>Rusijoje vyras nuteistas 23 metams už šnipinėjimą Lenkijai</span>
Rusijoje vyras nuteistas 23 metams už šnipinėjimą Lenkijai / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Georgijui Pirogovui buvo skirta ne tik ilga įkalinimo bausmė, bet ir 800 tūkst. rublių (apie 8,2 tūkst. eurų) bauda.

FSB pareiškimas, kurį paskelbė valstybinės žiniasklaidos priemonės, buvo išplatintas praėjus daugiau nei mėnesiui po to, kai emigracijoje veikiantis naujienų portalas „Mediazona“, remdamasis anoniminiu šaltiniu, apie nuosprendį pirmą kartą pranešė dar liepos viduryje.

Nepriklausoma žiniasklaida skelbė, kad Rusijai 2022 m. pradėjus pilno masto invaziją prieš Ukrainą, G. Pirogovas išvyko į Sakartvelą, kur dirbo aukštalipiu.

Jis pradingo 2024 m. liepą, verslo kelionės į Uzbekistaną metu. Netrukus paaiškėjo, kad jis laikomas tardymo izoliatoriuje „Matrosskaja tišina“ Maskvoje.

Nei Rusijos, nei Uzbekistano institucijos nepaaiškino, kaip vyras buvo sulaikytas ar pervežtas iš vienos valstybės į kitą.

FSB išplatino vaizdo įrašą, kaip tardomas G. Pirogovas prisipažįsta dirbęs Lenkijos žvalgybai. Taip pat parodyta, kaip jis vedamas į teismą ir klausosi jam skiriamo nuosprendžio.

Rusijos saugumo tarnybos teigimu, išvykęs iš Rusijos G. Pirogovas savo iniciatyva susisiekė su Lenkijos karine žvalgyba. Specialiųjų tarnybų pareigūnai jį apkaltino pasinaudojus savo kontaktais Rusijos gynybos sektoriuje, kad gautų įslaptintą informaciją apie pažangias raketų sistemas. Jis taip pat kaltintas rinkęs informaciją apie asmenis, turinčius saugumo leidimus.

Pasak FSB, G. Pirogovas taip pat atliko kriptovaliutos pervedimus Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, o Lenkijoje pirko amuniciją, kurią perdavė Ukrainai.

Šiame straipsnyje:
Rusija
Lenkija
žvalgyba

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