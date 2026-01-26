 Per Rusijos ataką nukentėjo UNESCO saugomas Kyjivo vienuolynas

2026-01-26 16:09
Viljama Sudikienė (ELTA)

Per Rusijos dronų ir raketų ataką nukentėjo Kyjivo Pečorų laura – garsiausias Ukrainos religinis paminklas ir UNESCO pasaulio paveldo objektas, pirmadienį pranešė Ukrainos kultūros ministerija. 

Per Rusijos ataką nukentėjo UNESCO saugomas Kyjivo vienuolynas / Scanpix nuotr.

Ataka įvyko naktį iš penktadienio į šeštadienį, pranešė ministerija.

„Pirminis vizualinis patikrinimas parodė, kad buvo pažeistos durys ir langų rėmai“, – sakoma ministerijos pranešime, prie jo pridėtos įskilusio lango ir tinko gabalais nusėto atversto sąsiuvinio nuotraukos.

Naujienų agentūra AFP negalėjo iš karto patikrinti žalos masto.

UNESCO saugomą kompleksą, įkurtą XI a., sudaro daugiau nei 100 pastatų ir požeminis urvų labirintas, kuriame gyvena ir meldžiasi vienuoliai. Stačiatikiai laiko šį vienuolyną Ukrainos dvasiniu centru.

Pasak UNESCO, per beveik ketverius metus trunkančią Rusijos invaziją nukentėjo šimtai istorinių pastatų, įskaitant religines vietas, muziejus ir bibliotekas.

Jungtinių Tautų kultūros įstaiga 2023 m. įtraukė Pečorų laurą į paminklų, kuriems iškilo pavojus, sąrašą ir nurodė, kad dėl Rusijos tęsiamo puolimo vienuolynui gresia sunaikinimas.

