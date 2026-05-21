 Per Rusijos ataką Ukrainos Dnipro mieste sužeista 14 žmonių

Per Rusijos ataką Ukrainos Dnipro mieste sužeista 14 žmonių

2026-05-21 23:29
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Žmonių, sužeistų per Rusijos ataką Ukrainos Dnipro mieste, skaičius padidėjo iki 14, platformoje „Telegram“ pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža.

<span>Per Rusijos ataką Ukrainos Dnipro mieste sužeista 14 žmonių</span>
Per Rusijos ataką Ukrainos Dnipro mieste sužeista 14 žmonių / EPA-ELTOS nuotr.

Pasak jo, 10 sužeistųjų buvo hospitalizuoti. O. Hanža anksčiau skelbė apie 11 sužeistųjų, ir pažymėjo, jog skaičius po smūgio toliau augo.

Tarp nukentėjusiųjų – 13-metis berniukas, kuris buvo hospitalizuotas. Ligoninėje taip pat atsidūrė septyni suaugusieji, jie, gydytojų vertinimu, yra vidutinės būklės. Dar trys asmenys gydomi ambulatoriškai.

Ankstesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad sužalojimų patyrė penki žmonės. Pasak valdžios institucijų, per smūgį buvo apgadinti du daugiabučiai ir kilo gaisras.

 
Šiame straipsnyje:
Oleksandras Hanža
Rusijos ataka
Dnipro miestas
karas Ukrainoje

Daugiau naujienų