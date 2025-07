Per Rusijos atakas prieš Ukrainą žuvo keturi žmonės

Rusijos pajėgos naktį į Ukrainą paleido 324 „Shahed“ tipo ir kitokius bepiločius orlaivius, keturias kruizines raketas Ch-101 ir tris aerobalistines raketas „Kinžal“, daugiausia taikydamosi į Starokostiantynivą Chmelnyckio srityje, informavo oro pajėgos. Starokostiantynive yra įsikūrusi Ukrainos 7-osios taktinės aviacijos brigados oro bazė. Ukrainos valdžios institucijos dažniausiai neatskleidžia detalių apie Rusijos atakų prieš karinius ir strateginius taikinius padarinius, todėl neįmanoma patikrinti viso padarytos žalos masto.

Pasak oro pajėgų, Ukrainos oro gynyba perėmė 309 bepiločius orlaivius ir dvi kruizines raketas Ch-101. Remiantis išplatintu pareiškimu, dviem raketomis ir 15 bepiločių orlaivių smogta trijose skirtingose vietose, o „Kinžal“ raketos taikinių nepasiekė.

Rusijos bepilotis orlaivis pataikė į daugiabutį Kyjivo Darnyckio rajone, buvo sužeisti aštuoni žmonės, tarp jų – trejų metų vaikas, pranešė miesto valdžia. Keturi nukentėjusieji buvo hospitalizuoti. Trys civiliai, įskaitant nepilnametį, buvo sužaloti per Rusijos atakas prieš Dnipropetrovsko srities Nikopolio rajoną, teigė gubernatorius Serhijus Lysakas.

Tuo metu Donecko srityje, Ilinivkoje, žuvo vienas žmogus, o dar trys buvo sužeisti, tvirtino gubernatorius Vadymas Filaškinas. Dar vienas civilis buvo sužeistas Kostiantynivkoje. Chersono srityje per rusų atakas buvo sužaloti penki žmonės, informavo gubernatorius Oleksandras Prokudinas; buvo apgadintas daugiaaukštis gyvenamasis pastatas ir 10 namų.

Be to, Sumų srityje per Rusijos atakas gyvybių neteko trys žmonės, o dar 20 buvo sužeisti, paskelbė regiono karinė administracija. Kaip teigiama, liepos 27 d. netoli Sumų srities Junakivkos kaimo Rusijos bepiločiui orlaiviui nusitaikius į autobusą su evakuotais gyventojais žuvo trys žmonės, o 19 buvo sužeista. Pasak srities pareigūnų, dar vienas civilis buvo sužalotas per rusų bepiločio ataką prieš Seredyna-Budos bendruomenę.