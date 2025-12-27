Per Rusijos smūgius Kyjive žuvo vienas žmogus

Po šių Rusijos atakų elektros ir šilumos liko šimtai tūkstančiai gyventojų per žiemiškus orus.
Po garsių sprogimų buvo paskelbtas didelio masto oro pavojus, kuris truko kelias valandas. Kai kuriuos sprogimus lydėjo ryškūs, horizontą oranžine spalva nudažę žybsniai, pranešė Kyjive dirbantys naujienų agentūros AFP žurnalistai.
Per ataką žuvo 47-erių moteris, paskelbė Kyjivo srities vadovas Mykola Kalašnykas.
„Sostinėje jau nukentėjo 19 žmonių. Vienuolika žmonių paguldyti į ligoninę“, – sakė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
Šiuo metu be elektros energijos yra daugiau nei 320 tūkst. vartotojų.
Jis pridūrė, kad 2,6 tūkst. gyvenamųjų pastatų ir šimtai darželių, mokyklų bei socialinių pastatų liko be šildymo.
„Šįryt dalis kairiojo srities kranto vis dar be elektros. Šiuo metu be elektros energijos yra daugiau nei 320 tūkst. vartotojų“, – nurodė jis.
Ukrainiečių oro pajėgos šeštadienio rytą paskelbė oro pavojaus signalą visoje šalyje ir pranešė, kad virš kelių Ukrainos sričių juda dronai ir raketos.
Tai vyksta tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ruošiasi sekmadienį Floridoje susitikti su JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) deryboms ir aptarti, kaip užbaigti nuo 2022-ųjų vykstančią Rusijos invaziją, pareikalavusią dešimčių tūkstančių gyvybių.
Rusija penktadienį apkaltino V. Zelenskį ir jo rėmėjus Europos Sąjungoje (ES) siekiu „torpeduoti“ Jungtinių Valstijų tarpininkaujamą planą.
Naujausias planas yra 20 punktų pasiūlymas, pagal kurį karas būtų įšaldytas ties dabartine fronto linija, tačiau atveriamas kelias Ukrainai atitraukti karius iš rytų, kur galėtų būti sukurtos demilitarizuotos buferinės zonos, remiantis šią savaitę V. Zelenskio atskleistomis detalėmis.