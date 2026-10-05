Rygoje nuteistas Vokietijos pilietis: siuntė pinigus Rusijos kariuomenei

Į bausmės Sergejui Nikitinui laiką buvo įskaičiuotas suėmime praleistas laikas, o tai reiškia, kad kalėjime jis turės praleisti beveik šešerius metus.
Vis dėlto kaltinamasis dar gali nuosprendį apskųsti.
Kaltinamajame akte nurodoma, kad nuo 2023-iųjų lapkričio iki 2025-ųjų rugsėjo S. Nikitinas maždaug 20 kartų automobiliu su vokiškais valstybiniais numeriais kirto Latvijos ir Rusijos sieną, gabendamas ir pristatydamas į Rusiją įvairias prekes bei pinigus.
Per vieną iš kelionių iš Rusijos į Latviją jį sulaikė muitinės pareigūnai.
Duodamas parodymus S. Nikitinas patvirtino, kad rinko ir gabeno įvairius daiktus, norėdamas juos nuvežti į Rusiją, tačiau teigė tai daręs humanitariniais sumetimais, siekdamas suteikti paramą sunkiai sergantiems žmonėms, neįgaliesiems ir gyvūnams.
Iš S. Nikitino paimtame telefone tyrėjai rado susirašinėjimų, nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose jis su įvairiais asmenimis bendravo dėl reikalingų prekių ir jų paruošimo išsiųsti į Rusiją.
Didžiąją dalį jų sudarė medicinos, higienos ir kiti panašūs daiktai, tačiau tarp jų buvo ir naktinio matymo žiūronai. S. Nikitinas teisme aiškino žiūronus atidavęs medžiotojams.
Jo telefone taip pat rasti keli vaizdo įrašai, kuriuose S. Nikitinas užfiksuotas Rusijos Belgorodo karo ligoninėje. Vaizdo įrašuose matyti jo perduotos prekės, taip pat asmenys, vilkintys į karines uniformas panašius drabužius.
S. Nikitinas teisme anksčiau aiškino tiesiog atidavęs daiktus tokius drabužius vilkintiems žmonėms ir tvirtino, kad Rusijoje tai tėra mados tendencija.
Prokuroras atkreipė dėmesį, kad viename iš ligoninėje darytų vaizdo įrašų matomas vyras dėkojo už gautus daiktus teigdamas, jog jie pasitarnaus „mūsų tėvynės gerovei“, dėkojo žmonėms, kurie supranta, „už ką mes kovojame šioje specialiojoje karinėje operacijoje“, turėdamas galvoje karą Ukrainoje.
Telefone rasta ir daugiau panašių vaizdo įrašų, kuriuose S. Nikitinas karines uniformas vilkintiems asmenims perduoda įvairias prekes. Kai kuriais atvejais ant drabužių matomos Rusijos vėliavos spalvos, Georgijaus juostos arba Z simbolis.
Prokuroras teisme taip pat sakė, kad S. Nikitinas praeityje tiek Rusijoje, tiek Vokietijoje jau buvo teistas už smurtinius nusikaltimus, įskaitant tyčinį nužudymą.
S. Nikitino advokatas teismo posėdžio metu tvirtino, kad neįrodyta, jog kaltinamasis sąmoningai, tyčia ar netyčia finansavo Rusijos ginkluotąsias pajėgas. Jis pabrėžė, kad S. Nikitinas negalėjo tiksliai žinoti, kur pateks jo perduotos prekės ar lėšos.