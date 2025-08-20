Rytų Lenkijoje kukurūzų lauke sprogus paslaptingam objektui apgadinti namai

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinės vadovybės duomenimis, „praėjusią naktį nebuvo užfiksuota jokių Lenkijos oro erdvės pažeidimų nei iš Ukrainos, nei iš Baltarusijos pusės“.
„Preliminariais vertinimais, tai galėjo būti seno sraigtinio variklio dalis“, – nurodoma pranešime.
Sprogimas
Lukovo apskrities policijos pareigūnai pranešė, kad trečiadienį po 2 val. nakties sulaukė skambučio apie „sprogimą“ Osinų kaime, esančiame už maždaug 100 kilometrų į vakarus nuo Ukrainos sienos.
„Kukurūzų lauke radome įvairaus dydžio apanglėjusių fragmentų, išsibarsčiusių keliasdešimties metrų spinduliu. Tai apdegusio metalo ir plastiko liekanos“, – Lukovo policijos vyresniojo seržanto Marcino Józwiko žodžius citavo Lenkijos spaudos agentūra.
Buvo sušauktas skubus savivaldybės krizių valdymo grupės posėdis, o vietos valdžios institucijos paragino gyventojus išlikti ramius.
Tyrėjai bando nustatyti, kas buvo tas neatpažintas objektas. „Įvykio dirba policijos pareigūnai, tikriname vietovę“, – pridūrė M. Józwikas.
Vietos valdžios institucijos kol kas nenurodė, ar tai galėjo būti karinės, civilinės ar kitokios, kol kas nenustatytos paskirties objektas.
Kadangi Lenkija yra netoli Ukrainos, kurioje nuo 2022 m. vyksta Rusijos pradėta invazija, incidentai, susiję su neatpažintais objektais, pastaraisiais metais sulaukia didelio lenkų visuomenės dėmesio.
