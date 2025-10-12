Šaltinių teigimu, „Hamas“ reikalauja, kad mainais už įkaitus būtų paleisti septyni palestiniečių lyderiai.
Šaltiniai: „Hamas“ baigė pasirengimą perduoti Izraeliui gyvus įkaitus
2025-10-12 17:48
Šarm el Šeiche tęsiantis netiesioginėms derybos tarp Izraelio ir „Hamas“, derybininkams artimi šaltiniai naujienų agentūrai AFP pranešė, kad palestiniečių grupuotė baigė pasirengimą perduoti žydų valstybei turimus gyvus įkaitus.
Šaltiniai: „Hamas“ baigė pasirengimą perduoti Izraeliui gyvus įkaitus / Scanpix nuotr.
