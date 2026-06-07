Šaudymo išpuoliai Izraelyje: vienas žmogus žuvo, yra sužeistų

Izraelio greitosios pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ (MDA) teigė, kad žuvo 35 metų vyras su šautinėmis žaizdomis.
Tarnyba taip pat „suteikė medicininę pagalbą ir į ligonines evakavo penkis sužeistus asmenis, iš kurių dviejų būklė sunki, o trijų – vidutinio sunkumo, su kūno durtinėmis žaizdomis“, pridūrė tarnyba.
Policija teigė aptikusi automobilį, kuris, kaip įtariama, buvo susijęs su įvykiu, ir netoli Kochav Jairo miestelio, esančio už kelių kilometrų nuo okupuoto Vakarų Kranto, nukovusi įtariamąjį.
Gelbėtojai teigė, kad išpuoliai taip pat įvyko netoliese esančiuose Cur Natano ir Cur Jichako miesteliuose.
Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP teigė, kad vienas užpuolikas buvo nukautas, o antrojo tebeieškoma.
Premjero Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras pranešė, kad jis „surengė situacijos įvertinimą ir stebi šio mirtino šaudymo išpuolio informaciją“.
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