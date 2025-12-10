Per šaudynes Kentukio universitete žuvo vienas žmogus

Šaudymas įvyko apie 15 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku ir buvo „pavienis incidentas“, antradienį vakare per spaudos konferenciją sakė Frankforto policijos viršininko padėjėjas Scottas Tracy (Skotas Treisis). Jis teigė, kad policija greitai reagavo į šaudymą.
„Šiuo metu studentų miestelyje nėra jokių aktyvių saugumo problemų“, – sakė jis.
Pareigūnai kol kas nekomentuoja galimo motyvo.
Frankforto policija pranešė, kad Jacobas Lee Bardas buvo uždarytas į areštinę dėl kaltinimų žmogžudyste ir pirmojo laipsnio užpuolimu, susijusiu su šaudymo incidentu. Policija teigė, kad J. L. Bardas yra iš Evansvilio, Indianos valstijoje, kuri yra maždaug už 240 km į vakarus nuo Frankforto.
J. L. Bardas nebuvo įtrauktas į internetinius apygardos teismo įrašus, o kalėjimo įrašuose nenurodytas jo advokatas. Valstybės skirto advokato tarnyba ir prokuratūra kol kas neatsakė į prašymus pateikti informaciją apie tai, kas gali komentuoti jo vardu ir ar jis turi advokatą.
Anot universiteto, vieno studentų, kurie buvo pašauti bendrabutyje, būklė yra kritinė, bet stabili. Universitetas kol kas neskelbia šių studentų vardų ir pavardžių.
„Palaikome glaudžius ryšius su šeimomis ir teikiame joms visokeriopą paramą“, – sakoma universiteto pareiškime ir priduriama, kad teikiamos konsultavimo ir paramos paslaugos.
Gubernatorius Andy Beshearas socialiniame tinkle „X“ paskelbtame vaizdo pranešime teigė, kad šaudymas „atrodo, yra pavienis incidentas“ ir kad „nėra jokios nuolatinės grėsmės“.
„Smurtui nėra vietos nei mūsų sandraugoje, nei šalyje. Prašome melstis už nukentėjusias šeimas ir už mūsų KSU studentus. Taip pat melskimės už pasaulį, kuriame tokie dalykai neįvyksta“, – sakė jis.
Anot universiteto, likusią savaitės dalį universitete bus atšauktos paskaitos, baigiamieji egzaminai ir kiti užsiėmimai. Rudens semestras turėjo baigtis penktadienį, rašoma universiteto interneto svetainėje.
Universiteto prezidentas Koffi C. Akakpo pavadino tai „beprasmiška tragedija“.
„Gedime vieno iš mūsų studentų netekties, – sakė jis per spaudos konferenciją antradienio vakarą. – Kaip tėvas net nenorėčiau pagalvoti, kad galėčiau sulaukti tokio skambučio, kokį šiandien surengiau tėvams.“
Šis šaudymo incidentas buvo antrasis per keturis mėnesius to paties universiteto teritorijoje.
Rugpjūčio 17 dieną netoli to paties bendrabučio kažkas iš automobilio paleido seriją šūvių ir sužeidė du žmones, kurie, universiteto teigimu, nebuvo studentai. Frankforto policija teigė, kad vienas nukentėjusysis patyrė lengvus sužalojimus, o antras – sunkius. Nuo šūvių buvo padaryta žala bendrabučiui ir bent vienai transporto priemonei.
Naujausi komentarai