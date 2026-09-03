 Per šaudynes Mineapolyje žuvo du žmonės

Per šaudynes Mineapolyje žuvo du žmonės

2026-09-03 10:43
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Du žmonės žuvo, o dar keli buvo sužeisti, įskaitant tris policijos pareigūnus, kai trečiadienį JAV Mineapolio mieste ginkluotas užpuolikas paleido ugnį, pranešė policija.

<span>Per šaudynes Mineapolyje žuvo du žmonės</span>
Per šaudynes Mineapolyje žuvo du žmonės / Scanpix nuotr.

Negyvas ir įtariamasis, spaudos konferencijoje pažymėjo policijos atstovas Garrettas Partenas ir kartu pridūrė, kad jo mirties aplinkybės neaiškios.

Vienas žmogus žuvo įvykio vietoje, teigė G. Partenas. Keturi asmenys buvo išgabenti į ligoninę, kur vienas vėliau mirė.

Į ligoninę taip pat buvo nugabenti trys policijos pareigūnai, įskaitant du, kurie buvo pašauti. Abu jie turėtų išgyventi, o ligoninės atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad jų būklė stabili.

Vienas buvo pašautas į koją, o kitam buvo atliekama operacija. Kokius sužalojimus patyrė trečiasis pareigūnas, neaišku.

Spaudos konferencijoje motyvas nebuvo paminėtas.

Gubernatorius Timas Walzas paprašė visuomenės „melstis už Minesotą“, o FTB direktorius Kashas Patelis nurodė, kad jo agentai reaguoja į situaciją.

Miesto pareigūnai vėliau trečiadienį turėtų surengti spaudos konferenciją.

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šaudynės mineapolyje

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