Per šaudynes netoli festivalio JAV sužeista dvylika žmonių

Pareigūnai šukavo vietovę ieškodami įtariamųjų, apklausė liudininkus ir tyrė mobiliųjų telefonų vaizdo įrašus po to, kai, kaip manoma, mažiausiai du žmonės apsikeitė šūviais netoli „Old West End“ festivalio.
„Dvylika žmonių buvo kliudyti kulkų (...) dviejų iš jų būklė kritinė“, – žurnalistams sakė Toledo policijos viršininko pavaduotojas Josephas Heffernanas (Džozefas Hefernanas), pridūręs, kad jokie įtariamieji dar nėra sulaikyti.
Pasak jo, panašu, kad šaudymo incidente dalyvavo mažiausiai du šauliai, kurie „tikriausiai šaudė vienas į kitą“.
Šiuo metu vyksta aktyvi paieška, o pareigūnai prašo bendruomenės narių pasidalyti bet kokia informacija, kuri galėtų padėti surasti šaulius.
Policijos leitenantas Danas Gerkenas (Denas Gerkenas) teigė, kad vidutinis nukentėjusiųjų amžius buvo maždaug kiek daugiau nei dvidešimt metų.
Jis išreiškė nerimą dėl smurto masto.
„Taigi, 12 pašautų žmonių yra daugiausia – esu buvęs daugelyje įvykių vietų, bet tai peržengė bet kokias ribas“, – sakė D. Gerkenas.
„Old West End“ festivalis yra populiarus kasmetinis renginys istoriniame Toledo rajone, kuriame vyksta gyvos muzikos koncertai, gatvės vakarėliai ir ekskursijos po namus. Pareigūnai teigė, kad šaudymo metu renginyje budėjo gausios policijos pajėgos.
Jungtinėse Valstijose šaunamieji ginklai yra lengvai prieinami, o nuo šautinių žaizdų šalyje kasmet gyvybės netenka tūkstančiai žmonių.
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