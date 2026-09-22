 Per šaudynes prie mokyklos Turkijoje sužeisti penki žmonės

Per šaudynes prie mokyklos Turkijoje sužeisti penki žmonės

2026-09-22 10:20
Marius Jakštas (ELTA)

Antradienį prie vidurinės mokyklos vakarų Turkijoje ginkluotas užpuolikas pradėjo šaudyti ir sužeidė penkis žmones, tarp kurių buvo moksleivių, pranešė vietos žiniasklaida.

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<span>Per šaudynes prie mokyklos Turkijoje sužeisti penki žmonės</span>
Per šaudynes prie mokyklos Turkijoje sužeisti penki žmonės / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Privataus televizijos kanalo NTV duomenimis, išpuolis įvyko apie 8 val. vietos laiku Manisos provincijos Turgutlu rajone. Vieno iš sužeistųjų būklė sunki, pranešė NTV.

Žiniasklaidos duomenimis, nenustatytas įtariamasis dėl nežinomų priežasčių pradėjo šaudyti, o vėliau pabėgo iš įvykio vietos.

Įvykio vietoje dirbo policija ir medikai, o pareigūnai ieškojo užpuoliko. Prie mokyklos sustiprinta apsauga.

Tai naujausias iš eilės panašių incidentų Turkijoje.

Balandį keturiolikmetis pradėjo šaudyti mokykloje Kachramanmarašo provincijoje ir nužudė devynis 10–11 metų moksleivius bei vieną mokytoją. Užpuolikas žuvo įvykio vietoje.

Per kitą incidentą pietrytinėje Šanliurfos provincijoje buvęs moksleivis pradėjo šaudyti savo buvusioje vidurinėje mokykloje ir sužeidė 16 žmonių, o susidūręs su policija nusižudė.

Šios atakos sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas atleido švietimo ministro pavaduotoją ir pareiškė, kad vyriausybė imsis priemonių, įskaitant ginklų įsigijimo ir laikymo apribojimus.

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šaudynės Turkijoje

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