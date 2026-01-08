Per šaudynes prie mormonų bažnyčios žuvo du žmonės

Šaudymo incidentas įvyko automobilių stovėjimo aikštelėje prie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios.
Tuo metu dešimtys žmonių dalyvavo laidotuvėse bažnyčios viduje. Visos aukos yra suaugę žmonės.
Policija teigė nemananti, kad šaulys buvo priešiškai nusiteikęs prieš kokį nors tikėjimą.
„Netikime, kad tai buvo tikslinis išpuolis prieš religiją ar panašiai“, – sakė Solt Leik Sičio policijos viršininkas Brianas Reddas.
Policija taip pat nemano, kad šaudymas buvo atsitiktinis. Pasak pareigūnų, jokie įtariamieji nebuvo sulaikyti.
Brennanas McIntire'as pasakojo, kad jis ir jo žmona Kenna šūvius iš automobilių stovėjimo aikštelės išgirdo žiūrėdami televizorių. Jis tada šoko nuo sofos ir išbėgo į lauką patikrinti, ar viskas gerai.
„Vos išėjęs į lauką pamačiau kažką gulint ant žemės, – sakė B. McIntire'as. – Žmonės juo rūpinosi, verkė ir ginčijosi.“
Po incidento į įvykio vietą atvažiavo apie 100 teisėsaugos automobilių, aplinkui skraidė sraigtasparniai.
„To niekada neturėjo įvykti Dievo garbinimo vietoje. To niekada neturėjo įvykti ne gyvenimo šventės metu“, – sakė miesto merė Erin Mendenhall.
Bažnyčia bendradarbiauja su teisėsauga ir yra dėkinga gelbėtojams už pastangas, teigė jos atstovas spaudai.
„Meldžiamės už visus, kuriuos paveikė ši tragedija, ir reiškiame gilų susirūpinimą, kad bet kuri šventa vieta, skirta Dievo garbinimui, nėra apsaugota nuo smurtinių nusikaltimų“, – pareiškime teigė Samas Penrodas.
Bažnyčios būstinė yra Solt Leik Sityje. Maždaug pusė iš 3,5 mln. Jutos gyventojų yra šios religijos pasekėjai. Tokių bažnyčių, kaip ta, kurioje įvyko šaudymo incidentas, galima rasti įvairiose Solt Lek Sičio dalyse ir kituose valstijos miestuose.
Praėjusį mėnesį buvęs jūrų pėstininkas pradėjo šaudyti Mičigano bažnyčioje ir ją padegė. Tuo metu žuvo keturi žmonės. Federalinis tyrimų biuras (FTB) nustatė, kad jį motyvavo „antireliginiai įsitikinimai“ prieš bažnyčią.
