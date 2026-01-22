Sibire sugriuvus prekybos centro stogui vienas žmogus žuvo

Gelbėtojai baigė paieškos ir gelbėjimo operaciją po to, kai trečiadienio popietę įgriuvo pastato stogas.
Iš nuolaužų buvo ištraukti trys žmonės. Vienas nukentėjusysis, kuris po griuvėsiais galėjo būti įstrigęs ilgiau nei tris valandas, mirė greitosios pagalbos automobilyje pakeliui į ligoninę.
Kitas žmogus buvo paleistas iš ligoninės, o dar vienas sužeistasis tebegydomas ligoninėje, nes patyrė vidutinio sunkumo sužalojimus, bet jo būklė – stabili.
Skubiosios pagalbos tarnybos mano, kad daugiau aukų po nuolaužomis nėra, bet gelbėtojai toliau dirba įvykio vietoje.
Prekybos centre veikė kelios maisto prekių ir mažmeninės prekybos parduotuvės. Stogo griūties metu pastate buvo darbuotojai ir pirkėjai. Keli žmonės sugebėjo evakuotis, bet daugelis patyrė šoką.
Pasak Rusijos naujienų portalo NSK, prekybos centras buvo pastatytas be reikiamų leidimų. 2017 m. Novosibirsko savivaldybė pateikė ieškinį siekdama pastatą nugriauti, tačiau vystytojas kreipėsi į teismą su savo ieškiniu, o teismas pripažino jo nuosavybės teisę į pastatą, kurį leido toliau eksploatuoti.
