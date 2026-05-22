 Sikorskis : Putinas gali pakeisti savo karo planus

Sikorskis : Putinas gali pakeisti savo karo planus

2026-05-22 14:46
Viljama Sudikienė (ELTA)

Ukrainos padėtis mūšio lauke gerėja, todėl Europos Sąjungos (ES) tęsiama parama gali paskatinti Rusijos vadovą Vladimirą Putiną iš naujo įvertinti savo lūkesčius dėl karo, prieš penktadienį Helsingborge vyksiantį NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą sakė Lenkijos diplomatijos vadovas Radoslawas Sikorskis.

<span>Sikorskis : Putinas gali pakeisti savo karo planus</span>
Sikorskis : Putinas gali pakeisti savo karo planus / Scanpix nuotr.

„Klausėmės (Ukrainos) užsienio reikalų ministro (Andrijaus) Sybihos pranešimo. Padėtis gerėja. Tikimės, kad Putinas peržiūrės savo lūkesčius, kai Ukraina dabar gavo papildomų išteklių iš Europos Sąjungos, o iš Jungtinių Amerikos Valstijų pristatomi ginklai, už kuriuos sumoka Europa“, – sakė Lenkijos užsienio reikalų ministras.

R. Sikorskis taip pat padėkojo JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir Amerikos administracijos nariams už tai, kad rotuojamų JAV karių buvimas Lenkijoje „išliks daugiau ar mažiau ankstesnio lygio“.

Neseniai D. Trumpas sakė, kad nepaisant ankstesnių Pentagono pareiškimų, Jungtinės Valstijos dislokuos Lenkijoje papildomą karinį kontingentą.

Anksčiau Pentagonas nusprendė išvesti iš Vokietijos maždaug 5000 amerikiečių karių. NATO generalinis sekretorius Markas Rutte palankiai įvertino JAV pranešimą apie 5000 karių dislokavimą Lenkijoje.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Vakarų parama

Daugiau naujienų