Ukrainos ginkluotojų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, per pastarąją parą žuvo 200 Rusijos kareivių.

Be to, Ukrainos gynėjai jau sunaikino 1 856 rusų tankus (+7 per parą), 4 115 šarvuočių (+7), 978 artilerijos sistemas (+3), 261 reaktyvinės salvinės ugnies sistemą, 136 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 233 lėktuvus, 193 sraigtasparnius, 779 bepilotes operatyvines-taktines skraidykles (+1), 187 sparnuotąsias raketas (+2), 15 laivų ir katerių, 3 036 transporto priemones ir autocisternas (+15) bei 91 specialiosios technikos priemonę (+1).

Pranešama, kad Rusijos pajėgos didžiausius nuostolius pastarąją parą patyrė Bachmuto ir Kryvyj Riho frontuose.