Skelbiama, kad A. Lukašenka atgabentas į ligoninę

Pranešama, kad A. Lukašenka į ligoninę buvo atgabentas šeštadienį vakare, apie 19 val.

Dar vakar buvo skelbiama, kad sudalyvavęs gegužės 9-osios renginiuose iš pradžių Maskvoje, vėliau – Minske, Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka nebesirodo viešumoje.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodė daug gandų dėl Baltarusijos lyderio sveikatos.

Diskusijos kilo po to, kai antradienį Baltarusijos lyderis po karinio parado Maskvoje iš karto išskrido į Minską. Maskvoje A. Lukašenka neįstengė pats nueiti kelių šimtų metrų, todėl buvo vežamas elektromobiliu, neliko pietų su V. Putinu bei kitais tądien į Maskvą atvykusiais NVS šalių lyderiais, o Minske per gegužės 9-osios renginios jis pirmą kartą per 29 valdymo metus nesakė kalbos. Pastebėta, kad ant dešinės rankos A. Lukašenkai buvo tvarstis.