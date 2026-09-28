Skrydžio metu lėktuve užsidegė keleivio turėta baterija

Incidentas įvyko šeštadienį, kai orlaivis „Airbus A321-200“, skraidinęs 198 keleivius, skrido į Portugalijos sostinę.
„Lufthansa“ atstovas spaudai teigė, kad įgula nedelsdama patalpino bateriją į specialų ličio baterijoms skirtą apsauginį maišelį ir per incidentą niekas nenukentėjo.
Dėl atsargumo priemonių pilotas nusprendė leistis Lione. Orlaivis nusileido be jokių nesklandumų.
Po nakvynės viešbutyje keleiviai sekmadienį tęsė kelionę.
„Mūsų keleivių ir įgulos saugumas visada išlieka svarbiausiu „Lufthansa“ prioritetu“, – nurodė įmonė.
Nuo sausio mėnesio oro bendrovė savo orlaiviuose yra uždraudusi naudoti išorines baterijas, nors keleiviams leidžiama salone turėti iki dviejų tokių įrenginių, laikantis tam tikrų saugumo sąlygų.
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