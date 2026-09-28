 Per smūgį Ukrainos mokslų akademijai sužeistas buvęs NSGT sekretorius Horbulinas, jo padėjėja žuvo

Per smūgį Ukrainos mokslų akademijai sužeistas buvęs NSGT sekretorius Horbulinas, jo padėjėja žuvo

2026-09-28 19:52
Viljama Sudikienė (ELTA)

Buvusio Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) sekretoriaus Volodymyro Horbulino padėjėja žuvo per Rusijos smūgį į Ukrainos mokslų akademijos pastatą.

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<span>Per smūgį Ukrainos mokslų akademijai sužeistas buvęs NSGT sekretorius Horbulinas, jo padėjėja žuvo</span>
Per smūgį Ukrainos mokslų akademijai sužeistas buvęs NSGT sekretorius Horbulinas, jo padėjėja žuvo / EPA-ELTOS nuotr.

Šią informaciją patvirtino akademijos spaudos tarnyba.

„Žuvo moteris, ji buvo V. Horbulino padėjėja. Pats V. Horbulinas gyvas. Taip pat praradome ryšį su kitu kolega, kurio kabinetas buvo kliudytas per smūgį. Ten dar gesinamas gaisras“, – pranešė spaudos tarnyba.

Ji nepatvirtino pranešimų, kad žuvo du Ukrainos mokslų akademijos akademikai.

Anot „Suspilne“, buvęs Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius V. Horbulinas buvo darbe, kai Rusijos pajėgos smogė mokslų akademijos pastatui, jis buvo nesunkiai sužeistas.

 
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žuvo Volodymyro Horbulino padėjėja
Volodymyras Horbulinas
Ukrainos mokslų akademija
karas Ukrainoje

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