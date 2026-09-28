Per smūgį Ukrainos mokslų akademijai sužeistas buvęs NSGT sekretorius Horbulinas, jo padėjėja žuvo

Šią informaciją patvirtino akademijos spaudos tarnyba.
„Žuvo moteris, ji buvo V. Horbulino padėjėja. Pats V. Horbulinas gyvas. Taip pat praradome ryšį su kitu kolega, kurio kabinetas buvo kliudytas per smūgį. Ten dar gesinamas gaisras“, – pranešė spaudos tarnyba.
Ji nepatvirtino pranešimų, kad žuvo du Ukrainos mokslų akademijos akademikai.
Anot „Suspilne“, buvęs Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius V. Horbulinas buvo darbe, kai Rusijos pajėgos smogė mokslų akademijos pastatui, jis buvo nesunkiai sužeistas.