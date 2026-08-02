Per sprogimą Maskvos kavinėje žuvo mažiausiai 3 žmonės, 15 sužeisti

„Remiantis turima informacija, šiandien apie 20:10 val. netoli vasaros kavinės įvyko sprogimas, kurio metu žuvo trys žmonės, o 15 buvo sužeisti. Sužalojimų sunkumas įvairus“, – valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ pranešė Maskvos policija.
Pranešime taip pat nurodyta, kad įvykio vietoje dirba tyrėjai ir teismo medicinos ekspertai.
Rusijos „Telegram“ kanaluose paskelbtose nuotraukose matyti įvykio vietoje esantys gaisriniai ir greitosios pagalbos automobiliai.
Pagal „Telegram“ kanale „Baza“ skelbiamą informaciją, nelaimingas atsitikimas itališkoje kavinėje-restorane „Balzi Rossi“, esančioje netoli Rusijos sostinės centro, kilo dėl dujų sprogimo virtuvėje.
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