2025-08-14 18:36
Jūras Barauskas (DPA)

Ketvirtadienį Indijos Džamu ir Kašmyro regione po smarkios liūties kilo staigus potvynis ir nuošliaužos, kurių metu mažiausiai 37 žmonės žuvo, o daugiau nei 100 buvo sužeisti, teigiama naujienų pranešimuose.

Per staigius potvynius Indijos Kašmyro regione mažiausiai 37 žmonės žuvo, dar 100 buvo sužeista / EPA-ELTOS nuotr.

Liūtis užklupo atokų Čosičio kaimą Kištuaro rajone, kur žmonės buvo susirinkę į kasmetinį piligrimų žygį į atokią hinduistų šventyklą. Kaimas yra paskutinė automobiliu pravažiuojama stotelė pakeliui į Mačail Matos šventovę.

Piligrimų kelionę teko atidėti, o valdžios institucijos daugiausiai dėmesio dabar skiria gelbėjimo operacijoms, paaiškino Kištuaro rajono komisaro pavaduotojas Pankajas Sharma. Vietos valdžios šaltinių teigimu, aukų gali būti ir daugiau, nes baiminamasi, kad žmonės galėjo įstrigti tarp nuolaužų arba būti nunešti srovės.

Federalinis šio regiono ministras ir įstatymų leidėjas Jitendra Singhas socialiniame tinkle „X“ rašė: „Čosičio rajone staiga kilo didžiulė liūtis, dėl kurios gali būti daug aukų“.

Gelbėjimo operacijas apsunkino nepalankios oro sąlygos ir tai, kad nelaimė įvyko atokioje vietovėje. Į nelaimės vietą vyko Nacionalinių reagavimo į nelaimes pajėgų (NDRF) ir kariuomenės padaliniai, pranešė naujienų kanalas NDTV.

Reportaže iš Čosičio buvo matyti srūvantis vanduo, apgadinti namai ir transporto priemonės, purvo ir uolienų nuolaužos. Potvynio vanduo nuplovė piligrimams įrengtas lauko virtuves, pranešė NDTV.

Birželio-rugsėjo mėnesiais Indijoje pliaupiantys sezoniniai musoniniai lietūs yra labai svarbūs žemdirbiams, tačiau neretai po savęs palieka mirčių ir griuvėsių šleifą.

 

