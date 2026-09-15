 Stambulo turistų rajone – šūviai: žuvo trys žmonės

Stambulo turistų rajone – šūviai: žuvo trys žmonės

2026-09-15 20:22
Jūras Barauskas (ELTA)

Vienos iš turistų pamėgto Stambulo Fatiho rajono parduotuvių savininkui susiginčijus su klientu, pasipylė šūviai ir trys žmonės žuvo, o dar vienas buvo sužeistas, antradienį pranešė Turkijos valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“.

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<span>Stambulo turistų rajone – šūviai: žuvo trys žmonės</span>
Stambulo turistų rajone – šūviai: žuvo trys žmonės / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Remiantis nepatvirtintais žiniasklaidos pranešimais, teigiama, kad ginčas įvyko valiutos keitykloje. Iš pradžių buvo pranešta, kad du žmonės žuvo, o du buvo sužeisti, tačiau šie skaičiai netrukus buvo patikslinti.

Kaip pranešė „Anadolu“, policija įvykio vietoje sulaikė įtariamąjį.

Šaudynės įvyko „Sofcu Han“ – prekybos promenadoje netoli Didžiojo turgaus. Europinėje Stambulo pusėje esantis Fatiho rajonas yra turistų traukos centras su daugybe parduotuvių ir lankytinų vietų.

Privati naujienų agentūra „DHA“ paskelbė nuotraukas, kuriose matyti neštuvais į greitosios pagalbos automobilį nešamas žmogus. Ši scena užfiksuota ir platformoje „X“ pasirodžiusiame vaizdo įraše.

Šiame straipsnyje:
Fatiho rajonas
Stambulas
šūviai

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