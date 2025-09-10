 Sukilėliai: per Izraelio smūgį į husių ginkluotųjų pajėgų žiniasklaidos pastatą žuvo keli žmonės

2025-09-10 18:30
BNS inf.

 Jemeno husių sukilėlių kontroliuojama televizija „al Masirah“ trečiadienį pranešė, kad per Izraelio smūgį į pastatą, kuriame įsikūrusi husių ginkluotųjų pajėgų žiniasklaida, žuvo ir buvo sužeista žmonių, nors aukų skaičius buvo nenurodytas.

Sukilėliai: per Izraelio smūgį į husių ginkluotųjų pajėgų žiniasklaidos pastatą žuvo keli žmonės / AFP nuotr.

