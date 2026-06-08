Suomijoje verslininkas nuteistas kalėti už prekybą žmonėmis

Suomijos pareigūnai pastaraisiais metais ėmėsi griežtų priemonių, kai paaiškėjo sezoninių darbuotojų migrantų išnaudojimo atvejai šalies uogų pramonėje, ir apkaltino pirmaujančias šio sektoriaus įmones sudarius kartelį siekiant sumažinti atlyginimus.
Laplandijos apygardos teismas pripažino buvusį uogų bendrovės „Polarica“ generalinį direktorių Jukką Kristo kaltu dėl 78 prekybos žmonėmis atvejų.
Jo verslo partnerė iš Tailando Kalyakorn Phongphit taip pat buvo pripažinta kalta dėl tų pačių nusikaltimų, tačiau jai skirta tik devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, nes praėjusiais metais kitos uogų bendrovės atžvilgiu iškeltoje byloje jai jau buvo skirta trejų metų bausmė.
Suomijos visuomeninio transliuotojo „Yle“ teigimu, šis atvejis yra didžiausia prekybos žmonėmis byla šalies istorijoje.
Šie du asmenys verbavo tailandiečius darbuotojus rinkti laukinių uogų Suomijoje, tačiau teismas nustatė, kad jie klaidino darbuotojus dėl uždarbio galimybių ir rinkimo sąlygų.
Dėl didelių kelionės ir kasdienio pragyvenimo išlaidų darbuotojai, 2022 metais atvykę į Suomiją, liko skolingi įmonei ir „beveik negavo jokių pajamų“, nors dirbo ilgas darbo dienas be jokių laisvadienių, teigiama teismo sprendime.
Dalis nukentėjusiesiems suteikto būsto „buvo tokios prastos kokybės arba patalpos tokios ankštos, kad už apgyvendinimą imamas mokestis buvo neprotingas, atsižvelgiant į būsto standartą“, konstatavo teismas.
Sezoniniai darbuotojai, kurių dauguma turėjo tik pradinį išsilavinimą ir kalbėjo tik tailandietiškai, neturėjo „jokios kitos realios alternatyvos, kaip tik toliau rinkti uogas, kad sumokėtų skolą ir kitas išlaidas kaltinamųjų nustatytomis sąlygomis“.
Todėl teismas nusprendė, „kad uogų rinkimo darbas tapo priverstiniu darbu“.
Teismas uždraudė buvusiam generaliniam direktoriui penkerius metus verstis verslu, taip pat jam buvo nurodyta atsisakyti karinio laipsnio.
J. Kristo, K. Phongphit ir uogų bendrovei buvo nurodyta sumokėti apie 500 tūkst. eurų kompensaciją nukentėjusiesiems už finansinius nuostolius ir dvasines kančias, taip pat dar 400 tūkst. eurų teismo išlaidoms padengti.
Kaltinamieji, kurie neigė kaltinimus, ketina apskųsti nuosprendį, praneša „Yle“.
Prokuroras taip pat skųs nuosprendį, siekdamas griežtesnės bausmės.
Dėl ilgų poliarinių dienų Suomijos miškai yra pilni laukinių bruknių, mėlynių ir tekšių, o vietos įmonės samdo tūkstančius sezoninių darbuotojų, daugiausia migrantų, joms rinkti.
Gegužės pabaigoje Suomijos konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos tarnyba (FCCA) pranešė atskleidusi kartelį, kurį sudarė kelios uogų rinkimo įmonės, įskaitant „Polarica“, kurios 2013–2023 metais neteisėtai bendradarbiavo siekdamos rinkėjams mokėti mažesnes kainas.
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