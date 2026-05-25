Sužeistųjų per Rusijos smūgį Kyjivui skaičius išaugo iki 86, žuvo du žmonės

Jis pabrėžė, kad pagal apgadintų vietų skaičių šis išpuolis buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Pirmą kartą Rusijos pajėgos sistemingai atakavo Kyjivo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas.
„Užsienio reikalų ministerijos pastatas, Černobylio muziejus, Meno muziejus, Spalio rūmai, vyriausybės ir dešimtys kitų pastatų. Šiandien visi jaučia skausmą dėl Podolėje padarytos žalos – didžiausio sunaikinimo, kurį Kyjivo istorinis brangakmenis patyrė per šiuos metus. Karas vėl paliko randus Lukianivskos metro stotyje ir aplinkinėse gatvėse. Tačiau didžiausią skausmą sukelia smūgiai į gyvenamuosius pastatus, mūsų mokyklas ir ambulatorines klinikas“, – sakė T. Tkačenka.
Pasak jo, visą dieną tūkstančiai gelbėtojų, savivaldybių ir rajonų tarnybų darbuotojų bei savanorių beveik 50-yje vietų tvarkėsi su išpuolio padariniais.
„Turime padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie reagavimo pastangų. Šiandien daugelis Kyjivo gyventojų savo dėmesiu ir pinigais palaikė nuo išpuolio nukentėjusias įmones. Tai yra mūsų stiprybės dalis: nelikti abejingiems“, – pabrėžė T. Tkačenka.
Jis pridūrė, kad artimiausiomis dienomis vietos valdžia sutelks visus socialinius ir inžinerinius išteklius į atkūrimo darbus ir pagalbą nukentėjusiems gyventojams. Atsižvelgdamas į išpuolio mastą, miestas ieškos papildomų išteklių aukoms paremti.
Rusija surengė didžiulę ataką naktį į gegužės 24 d., smogė į daugelį Kyjivo rajonų.
Maskva sekmadienį patvirtino, kad per naktinę ataką Rusija trečią kartą panaudojo savo naują vidutinio nuotolio balistinę raketą „Orešnik“.
Rusijos gynybos ministerija teigė, kad raketa buvo dislokuota reaguojant į Ukrainos „teroristinius išpuolius“ prieš Rusijos civilius taikinius.
Ukrainos valdžia pranešė, kad raketa „Orešnik“ smogė Bila Cerkvos miestui netoli Kyjivo, ir tai buvo pirmas kartas, kai tokia raketa buvo panaudota taikantis į sostinės regioną.