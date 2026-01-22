Sužlugdytas sąmokslas sugadinti Merzo privatų lėktuvą

Manoma, kad dvi moterys ir vienas vyras 23, 28 ir 56 metų ketino sugadinti lėktuvą, pranešė F. Merzo gimtojo Arnsbergo miesto prokurorai. Asmenys buvo suimti už neteisėtą įsibrovimą, kai naktį įsigavo į Arnsbergo-Mendeno aerodromą.
Pernai gegužę pareigas pradėjęs eiti F. Merzas yra aistringas pilotas ir gyvena Arnsberge, maždaug už 400 kilometrų į pietvakarius nuo Berlyno.
Policijos pareigūnams kilo įtarimų, kai vairuotojas paklausė kelio į aerodromą. Vėliau nustačius jo tapatybę paaiškėjo, kad jis yra žinomas kairiųjų pažiūrų aktyvistas. Policija atkreipė dėmesį į aerodromą, kuriame buvo F. Merzo lėktuvas, ir suėmė tris Vokietijos piliečius.
Atsakomybę už planuotą sąmokslą prisiėmė grupė „Resistance Collective“. Ji pareiškė norėjusi „nutupdyti F. Merzo privatų lėktuvą“ ir vadino tai protesto veiksmu.
