Šveicarijoje per išpuolį sužeisti trys žmonės

„Netrukus po 8 val. 30 min. vietos (9 val. 30 min. Lietuvos) laiku Vintertūro traukinių stotyje vyras geležtę turinčiu ginklu sužeidė tris žmones“, – sakoma Ciuricho kantono policijos pranešime.
Pareigūnai nurodė, kad įtariamasis – 31 metų šveicaras – buvo sulaikytas ir kad jo motyvas tiriamas.
Kelių Šveicarijos žiniasklaidos priemonių ir socialinių tinklų transliuotuose vaizduose matyti, kaip vyras ilgais rudais plaukais, vilkintis juodais marškinėliais ir šortais, bėga priešais stotį pro vaikų grupę ir šaukia „Allahu Akbar!“ („Dievas (visų) didesnis“).
Trys žmonės, sužeisti per išpuolį Vintertūre – šeštame pagal dydį Šveicarijos mieste, esančiame į šiaurės rytus nuo Ciuricho, – yra 28, 43 ir 52 metų amžiaus; visi jie – Šveicarijos piliečiai, pranešė policija.
„Visi trys buvo išvežti į ligoninę“, – nurodė pareigūnai.
Ciuricho kantono policija nurodė, kad vykdydama įtariamojo sulaikymo operaciją bendradarbiavo su Vintertūro savivaldybės policija, Šveicarijos federalinių geležinkelių transporto policija, taip pat ligoninėmis, greitosios pagalbos ir gelbėjimo tarnybomis.
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