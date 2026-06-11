Taivanas: Kinijos laivai įplaukė į ginčijamus vandenis

Du Kinijos laivai „atvirai įsibrovė“ į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinomą Itu Abos pavadinimu, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančių apsauga juos išvarė, sakoma Taivano pakrančių apsaugos administracijos pranešime.
Pakrančių apsauga išreiškė „griežčiausią šio incidento pasmerkimą“, rašoma pranešime.
Taipingo sala yra didžiausia ginčijamame Spratlio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas.
Salos „draudžiami“ vandenys tęsiasi keturis kilometrus nuo kranto, nurodė Taivano pakrančių apsauga.
Incidentas įvyko po to, kai Kinija įvykdė jūrinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano, kurią ši demokratiškai valdoma sala pasmerkė.
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