Taivane per išpuolius metro stotyse nužudyti du žmonės, įtariamasis irgi negyvas (Atnaujinta)

2025-12-19 16:04
BNS inf.

Taivano sostinėje per išpuolį, kurio metu panaudotas peilis ir dūminės granatos, penktadienį žuvo mažiausiai du žmonės, pranešė pareigūnai.

Įtariamasis taip pat negyvas.

„Patvirtinta trijų žmonių, įskaitant įtariamąjį, žūtis“, – nedetalizuodamas sakė vienas Taibėjaus priešgaisrinės apsaugos departamento pareigūnas.

Meras teigė, kad įtariamasis tikriausiai nušoko nuo pastato.

Vietos žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad įtariamasis sviedė kelias dūmines granatas į Taibėjaus pagrindinę metro stotį netoli miesto pagrindinės geležinkelio stoties, priversdamas žmones išsilakstyti.

Tada įtariamasis nuvažiavo metro vieną stotelę, išėjo iš stoties ir sviedė daugiau dūminių granatų gatvėje, rodo transliuotojo EBC paskelbtas vaizdo įrašas.

Jame matyti, kad jis laikė peilį ir nukreipė jį į pėsčiuosius, o tada nubėgo į parduotuvę.

Užpuoliko motyvas kol kas neaiškus.

Taivano premjeras Cho Jung-tai teigė, kad pareigūnai vis dar aiškinasi įtariamojo praeitį.

Policijos paprašyta sustiprinti saugumą visoje saloje.

„Šiuo metu visose svarbiose vietose (...), įskaitant geležinkelio stotis, greitkelius, metro stotis ir oro uostus, palaikomas aukštas budrumo lygis“, – sakė Cho Jung-tai.

Policija kol kas nepaskelbė jokių viešų pareiškimų apie užpuolimą.

