Teksaso greitkelyje sudužus privačiam lėktuvui žuvo žmogus

Incidentas sukėlė chaosą, kurio metu greitkeliu keliavę vairuotojai paliko savo transporto priemones ir skubėjo daužyti orlaivio kabinos langų, bandydami išvaduoti viduje buvusius žmones.
Įvykio vietoje atsidūrę vairuotojai, pamatę beveik perpus lūžusį ir ant šono apvirtusį degantį lėktuvą, fiksavo dramatiškus gelbėjimo vaizdus arba pėsčiomis skubėjo į pagalbą. Du žmonės atbėgo su kūju ir kastuvu, kuriais bandė išdaužti kabinos stiklą ir atidaryti orlaivio duris.
Laredo policijos departamento tyrėjas Jose Baeza informavo, kad lėktuvas sudužo greitkelyje „Loop 20“ netoli Teksaso ir Meksikos sienos, netrukus po 22 val. antradienį (trečiadienį 6 val. Lietuvos laiku). Kol kas neaišku, ar žuvęs asmuo buvo lėktuve, ar ant žemės.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše iš automobilio vaizdo registratoriaus matyti, kaip orlaivis lekia greitkeliu, kliudo apšvietimo stulpą ir sustoja netoli Laredo tarptautinio oro uosto.
Pranešimų apie sužeistuosius ant žemės kol kas nebuvo, tačiau penki pareigūnai buvo išvežti į ligoninę dėl apsinuodijimo dūmais.
Skrydžių sekimo svetainės „FlightAware“ duomenimis, tai buvo dviejų variklių reaktyvinis lėktuvas „Cessna Citation Latitude“. Jis pakilo iš Kaboso tarptautinio oro uosto Meksikoje antradienį 18 val. 19 min. vietos laiku.
Nelaimės priežastys, lėktuvui pasiekus Laredą, esantį už maždaug 225 kilometrų į pietvakarius nuo San Antonijaus, kol kas nėra aiškios. Laredo tarptautinio oro uosto direktorius Gilberto Sanchezas televizijai KGNS teigė, kad lėktuvas patyrė mechaninį gedimą, tačiau detalių nepateikė.
Socialiniuose tinkluose paviešintuose vaizduose matyti ant šono apvirtęs ir į greitkelio atitvarą atsitrenkęs lėktuvas. Uodega buvo atplėšta nuo fiuzeliažo ir gulėjo beveik nepažeista ant žemesnio lygio kelio po vieta, kur vyko gelbėjimo darbai.
Liudininkė Garza pradėjo filmuoti artėdama prie įvykio vietos ir sustabdė savo automobilį priešais degantį lėktuvą.
Ji pamatė viduje esantį žmogų, bandantį išdaužti kabinos langą. Netrukus kiti vairuotojai išlipo iš savo transporto priemonių ir, degant fiuzeliažui, bandė iš išorės išdaužti langą.
Garzos vyras iššoko iš automobilio padėti, o netrukus ji pamatė atsidarančias lėktuvo duris. Pasak jos, iš orlaivio išbėgo trys jaunai atrodę asmenys, o paskui juos – žmogus piloto uniforma. Kitas įgulos narys bandė ištraukti sąmonę praradusį žmogų.
Iš lėktuvo kylant dūmams, vienas ugniagesys panaudojo kopėčias, kad įliptų į vidų ir išgelbėtų likusį keleivį, o kiti gelbėtojai vandeniu iš žarnos gesino nuolaužas. Buvo girdėti, kaip gelbėtojai prašo virvės, o kiti strypais bandė prilaikyti lėktuvo duris.
Tai trečia didelė aviacijos nelaimė per pastarąsias tris dienas. Pirmadienį per bandomąjį skrydį Kalifornijoje, Edwardso oro pajėgų bazėje, sudužo bombonešis B-52 ir žuvo visi aštuoni jame buvę žmonės, o sekmadienį Misūryje per parašiutininkų lėktuvo katastrofą žuvo 12 žmonių.
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