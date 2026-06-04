Trumpas: Irano derybos šį savaitgalį gali baigtis sėkme

Taip D. Trumpas paprieštaravo Irano užsienio reikalų ministrui Abbasui Araghchi, pareiškusiam, kad derybose „apčiuopiamos pažangos nėra“. Kaip tolesnių derybų sąlygą šis vėl įvardijo reikalavimą, kad Izraelis nutrauktų savo atakas prieš Irano remiamą „Hezbollah“ grupuotę Libane. Tai komentuodamas, D. Trumpas teigė, kad norėtų Libano klausimą nagrinėti „atskirai“.
Kalbėdamas apie galimą susitarimą su Iranu, D. Trumpas pridūrė: „Žinoma, gali būti, kad tai neįvyks, niekas nežino – bet jei įvyks, tai gali, pavyzdžiui, įvykti savaitgalį“. Pastaruoju metu buvo deramasi dėl pagrindų susitarimo, numatančio paliaubų pratęsimą 60 dienų. Tuo metu turėtų vykti derybos dėl Irano branduolinės programos.
JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio tuo tarpu patvirtino savo teiginius, kad karinė operacija „Epinis įniršis“ Irane jau pasibaigusi.
„Mes neberengiame besitęsiančių atakų Irane, kad susilpnintume jų karines pajėgas“, – sakė jis per klausymus Kongrese. JAV pajėgos pastaruoju metu smogė Irano taikiniams, tačiau tai argumentavo „savigyna“.
JAV ir Izraelis vasario 28 d. pradėjo Irano puolimą. Teheranas reagavo raketų ir dronų smūgiais prieš Izraelį bei kelias Persijos įlankos šalis ir JAV bazes regione. Nuo balandžio 8 d. galioja trapios paliaubos.
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