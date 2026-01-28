Trumpas: Irano link plaukia „dar viena graži armada“

„Beje, šiuo metu į Iraną plaukia dar viena graži karinio laivyno armada. Taigi, bus matyt“, – antradienį JAV Ajovos valstijoje pasakytoje kalboje sakė D. Trumpas.
Kol kas neaišku, ar D. Trumpas turėjo omenyje lėktuvnešį „USS Abraham Lincoln“ ir jį lydinčius karo laivus, kurie jau pirmadienį atvyko į Artimuosius Rytus, ar kokias kitas JAV karines pajėgas.
Tuo tarpu atsakingoji JAV karinių pajėgų regioninė vadavietė CENTCOM paskelbė, kad Artimuosiuose Rytuose keletą dienų vyks oro pajėgų pratybos.
Po Irane įvykdytų ir, žmogaus teisių organizacijų ir liudytojų teigimu, tūkstančių gyvybių nusinešusių žiaurių represijų prieš protestuotojus, D. Trumpas visai neseniai neatmetė JAV karinės intervencijos šios šalies teritorijoje galimybės.
„Tikiuosi, kad jie sudarys susitarimą“, – kalbėdamas apie Teherano vadovybę Ajovoje sakė D. Trumpas.
Pirmiau jis JAV naujienų portalui „Axios“ teigė, kad Iranas yra suinteresuotas nesutarimus su JAV spręsti diplomatiniu būdu. Situacija su Iranu yra „nestabili“, nes JAV į regioną nusiuntė didelę karinę flotilę, duodamas interviu portalui „Axios“ sakė D. Trumpas.
Signalas Kubai
D. Trumpas antradienį taip pat pareiškė, kad socialistinė Kuba yra ant žlugimo ribos.
„Kuba tikrai yra šalis, kuriai nedaug trūksta iki žlugimo“, – lankydamasis JAV Ajovos valstijoje teigė respublikonas prezidentas.
Ši socialistinė Karibų valstybė pinigų ir naftos gaudavo iš Venesuelos. Dabar jie to nebegauna, sakė D. Trumpas.
Pastarosiomis savaitėmis Jungtinės Valstijos sulaikė keletą tanklaivių su nafta. D. Trumpas pirmiau buvo paskelbęs, kad įves „visišką sankcionuotų naftos tanklaivių, plaukiančių į Venesuelą ir iš jos, blokadą“.
Po to, kai sausio pradžioje JAV užpuolė svarbų Havanos sąjungininką Karakasą ir suėmė Venesuelos lyderį Nicolą Maduro, D. Trumpo administracija ėmė griežtesniu tonu kalbėti ir komunistinės Kubos vyriausybės atžvilgiu. Pavyzdžiui, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio Havanos vyriausybę pavadino „didžiule problema“.
Po N. Maduro suėmimo praėjus maždaug savaitei D. Trumpas paragino Kubą „kol ne vėlu“ sudaryti susitarimą, tačiau nepatikslino, kokį susitarimą turi omenyje.
Be to, D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pasidalino keletu įrašų, kuriuose užsimenama apie galimą JAV inicijuotą Kubos režimo pasikeitimą. Viename iš tų įrašų juokais buvo pasiūlyta, kad Kubos prezidentu galėtų tapti M. Rubio, kuris pats yra Kubos imigrantų sūnus. „Skamba neblogai!“, – pakomentavo D. Trumpas.
Havanos ir Vašingtono santykiuose jau dešimtmečius tvyro įtampa. Šiuo metu Kuba patiria didžiausią ekonomikos krizę nuo 1959 m. įvykusios Fidelio Castro revoliucijos, be to, šalyje smarkiai trūksta degalų.
Nors pastaraisiais metais iš Venesuelos tiekiamos naftos kiekiai sumažėjo ir juos bandoma kompensuoti rusiška ir meksikietiška nafta, jei JAV visiškai nutrauktų Venesuelos naftos tiekimą, Kubos ekonomika galėtų žlugti.
