„Aš šįvakar siunčiu Tomą Homaną į Minesotą. Jis nebuvo įsitraukęs į tą vietovę, bet pažįsta ir mėgsta daugelį tenykščių žmonių. Tomas yra griežtas, bet teisingas, ir atsiskaitys tiesiogiai man“, – sakė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Trumpas siunčia imigracijos kontrolės vadovą į Minesotą
2026-01-26 16:58
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad siunčia savo imigracijos kontrolės vadovą Tomą Homaną į Minesotos valstiją, išaugus įtampai po to, kai imigracijos agentai per kelias savaites nužudė antrą asmenį.
Trumpas siunčia imigracijos kontrolės vadovą į Minesotą / Scanpix nuotr.
