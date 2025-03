Iš Trumpo – grėsmingas įspėjimas Rusijai

„Remdamasis tuo, kad Rusija šiuo metu absoliučiai „daužo“ Ukrainą mūšio lauke, tvirtai svarstau apie plataus masto bankines sankcijas, sankcijas ir muitus Rusijai, kol bus Nutraukta Ugnis ir PASIEKTAS GALUTINIS SUSITARIMAS DĖL TAIKOS“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.

„Rusija ir Ukraina, sėskite prie derybų stalo dabar, kol dar nevėlu“, – rašė jis.

Rusija ankstų penktadienio rytą surengė masinę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainos energetikos objektus, praėjus kelioms dienoms po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo sąjungininkai Europoje pasiūlė Maskvai ir Kyjivui nutraukti smūgius prieš svarbią infrastruktūrą.

Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido mažiausiai 58 raketas ir beveik 200 dronų, kurie apgadino energetikos objektus visoje šalyje nuo Charkivo rytuose iki Ternopilio vakaruose.

V. Zelenskio raginimas nutraukti energetikos objektų bombardavimą yra dalis Kyjivo, Vašingtono ir Maskvos vis dažnesnių kalbų apie karo, kuris jau įžengė į ketvirtus metus, nutraukimą.

Kremlius į tai atsakė atmesdamas bet kokias laikinas paliaubas Ukrainoje, o penktadienį jo Gynybos ministerija patvirtino, kad sudavė tikslius smūgius energetikos objektams, argumentuodamas tuo, kad kad jie remia ukrainiečių kariuomenę.

Keliomis dienomis anksčiau D. Trumpo administracija, kilus viešam ginčui su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, sustabdė JAV karinės pagalbos tiekimą ir dalijimąsi žvalgybos informacija su Ukraina.

Vasario 28 dieną D. Trumpas ir viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vensas) per televiziją transliuotame susitikime Baltuosiuose rūmuose peikė V. Zelenskį, kaltindami jį nedėkingumu už milijardų dolerių vertės JAV ginkluotę.

Nuo to laiko D. Trumpas sulaukė griežtos kritikos iš sąjungininkų ir vidaus oponentų, teigiančių, kad jis stojo Rusijos, kuri 2022 metų vasarį įsiveržė į Ukrainą, pusėn.

Be to, Jungtinės Valstijos balsavo išvien su Rusija dėl Jungtinių Tautų rezoliucijų per plataus karo Ukrainoje metines.

Pirma, JAV nepritarė Europos parengtai rezoliucijai, kurioje smerkiami Maskvos veiksmai ir remiamas Ukrainos teritorinis vientisumas, ir JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke balsavo taip pat kaip Rusija ir tokios šalys kaip Šiaurės Korėja ir Baltarusija.

Tada JAV parengė ir balsavo už rezoliuciją JT Saugumo Taryboje, kurioje buvo raginama nutraukti konfliktą, bet nebuvo kritikuojama Rusija.

Praėjusį mėnesį D. Trumpas telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, žengdamas pirmą žingsnį siekiant normalizuoti santykius ir atšaukti plataus masto sankcijas, įvestas valdant buvusiam prezidentui Joe Bidenui.