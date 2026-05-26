Turkijoje policija ašarinėmis dujomis išvaikė opozicijos protestą

Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai teismas atleido opozicionierių iš pareigų.
Protestas Izmire surengtas praėjus dviem dienoms po to, kai riaušių policija įsiveržė į pagrindinės opozicinės Respublikonų liaudies partijos (CHP) būstinę sostinėje Ankaroje, paleido ašarines dujas ir sumušė partijos narius prieš juos išmesdama, sekmadienį naujienų agentūrai AFP sakė O. Ozelas.
Šie dramatiški įvykiai sekė po netikėto teismo sprendimo ketvirtadienį, kuriuo buvo panaikinti 2023 metų partijos pirminiai rinkimai, kuriuose buvo išrinktas O. Ozelas.
Tai buvo naujausias iš virtinės veiksmų prieš CHP, seniausią Turkijos politinę partiją, kuri 2024 metų vietos valdžios rinkimuose pasiekė didelę politinę pergalę prieš prezidento Recepo Tayyipo Erdogano (Redžepo Tajipo Erdohano) valdančiąją Teisingumo ir plėtros partiją (AKP) ir kurios reitingai kyla.
Po teismo sprendimo partijoje tvyro chaosas.
O. Ozelas sušaukė pietų pertraukos mitingą Izmire, Turkijai ruošiantis užsidaryti keturių dienų Eid al Fitro šventei, kuri prasideda trečiadienį.
Prieš mitingą gubernatūra nurodė uždaryti miesto centrinę Respublikos aikštę, pasitelkdama gausias riaušių policijos pajėgas su vandens patrankų sunkvežimiais, kurios bandė išvaikyti vėliavomis mojuojančią minią, pranešė Turkijos žiniasklaida.
„Prezidente Ozgurai, išlaisvinkite Turkiją!“ – šaukė jie tiesiogiai per televiziją transliuotuose vaizduose.
„Konkuruokime“
Ketvirtadienio netikėtas teismo sprendimas panaikino 2023 metų partijos pirminius rinkimus, kuriuose buvo išrinktas O. Ozelas, ir nurodė jo nugalėtam varžovui Kemaliui Kilicdaroglu (Kemaliui Kiličdarohlu), blankiam ir neefektyviam politikui, grįžti į CHP lyderio postą.
Izmire tūkstančiai skanduojančių demonstrantų mojavo vėliavomis, kai O. Ozelas kreipėsi į minią nuo autobuso stogo, ragindamas K. Kilicdaroglu „nedelsiant“ sutikti su partijos suvažiavimu, kad nariai galėtų išsirinkti savo lyderį.
„Atsiveskite delegatu ką tik norite ir konkuruokime“, – sakė jis, tiesiogiai mesdamas iššūkį K. Kilicdaroglu surengti partijos pirminius rinkimus „per savaitę ar dvi“ po šeštadienį pasibaigsiančios Eid al Fitro šventės.
Išrinktos CHP vadovybės nušalinimas „nėra partijos vidaus reikalas“, sakė jis.
„Visi, kurie taip mano, apgaudinėja žmones (...) tai vyksta tarp žmonių ir R. T. Erdogano“, – teigė O. Ozelas.
„Problema yra sustabdyti partiją, kuri žygiuoja link galutinės valdžios“, – teigė jis.
Teismo byla buvo susijusi su kaltinimais dėl balsų pirkimo 2023 metų pirminiuose rinkimuose, tačiau spalį Ankaros teismas ją atmetė dėl pagrindo trūkumo, o apeliacine tvarka šis sprendimas buvo panaikintas.
Išpuolis prieš CHP prasidėjo iš tikrųjų, kai Stambulo meras Ekremas Imamoglu (Ikremas Imamohlu), pagrindinis R. T. Erdogano politinis varžovas ir partijos kandidatas į prezidentus, buvo įkalintas pateikus kaltinimus, kurie plačiai laikomi politiniais.
„R. T. Erdoganas prarado bet kokį saiką“, – vėlų sekmadienį AFP sakė O. Ozelas.
„Kaip jis įkalino kandidatą į prezidentus, kuris galėjo jį nugalėti, taip dabar jis faktiškai uždaro politinę partiją, kuri galėtų jį nugalėti“, – sakė jis.
„Turkija nustojo būti modernia demokratine respublika ir virto vieno žmogaus režimu“, – tvirtino opozicionierius.
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