Turkijoje sulaikytas pagrindinis „Novaturo“ akcininkas

Pranešama, kad N. Kockaras yra vienas iš 18 verslininkų, sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos.
Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miesto savivaldybės vadovai. Skelbiama, jog teisėsauga surengė 37 kratas, dvi iš jų – laivuose.
Kaip skelbia turkų žiniasklaida, Antalijos provincijoje esančio kurortinio Seriko miesto prokuratūros koordinuojamoje operacijoje, skirtoje kovai su narkotikų ir prostitucijos nusikaltimais, buvo sulaikyta daug verslininkų ir buvusių savivaldybių vadovų, tarp kurių – ir vieno didžiausių Turkijos kelionių organizatoriaus „Anex Tour Group“ savininkas N. Kockaras.
Rugsėjo 29 dieną policijos vykdytų sinchronizuotų operacijų metu buvo surengti reidai 35 vietose ir dviejuose laivuose. Iš dvidešimties įtariamųjų, kurių atžvilgiu buvo išduoti sulaikymo orderiai, 18 buvo sulaikyti ir nuvežti į policijos nuovadą, tęsiama dviejų pabėgusių asmenų paieška.
Tyrimo bylos pareiškimuose nurodyta, kad įvairiose vietose ir laivuose buvo tiekiami narkotikai bei organizuojama prostitucijos veikla.
N. Kockaras valdo 82,73 proc. „Novaturo“ akcijų.
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