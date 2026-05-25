Ukraina: Baltarusija karinių pajėgų prie sienos netelkia

„Reikia suprasti, kad iš Baltarusijos teritorijos kylanti grėsmė išlieka nepakitusi. Nuo pat plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Baltarusija padėjo Rusijai vykdyti karines operacijas prieš mūsų valstybę – 2022 m. ji atvėrė savo sieną ir visą šį laiką leido savo teritorijoje rengti pratybas, mokyti Rusijos karius bei vykdyti bendras karines pratybas. Todėl turime būti pasirengę bet kokiems pokyčiams iš šios pusės ir, visų pirma, išlaikyti tvirtas gynybines pozicijas palei visą sieną su Baltarusija“, – sakė A. Demčenko.
Pasak jo, prie Ukrainos sienos nepastebėta jokių kariuomenės sutelkimo požymių, kurie leistų manyti, kad ruošiamasi invazijai iš Baltarusijos.
Ukrainos VSAT atstovas pažymėjo, kad Baltarusija prie sienos su Ukraina laiko tam tikrus karinius dalinius, tačiau jie nėra stiprinami – vietoje to jie periodiškai keičiami ir atnaujinami, o bendra situacija jų dislokavimo prie sienos atžvilgiu išlieka nepakitusi.
„Kalbant apie bet kokius agresyvius veiksmus ar Baltarusijos kariuomenės arba į Baltarusiją dislokuojamų Rusijos pajėgų vienetų telkimą – laimei, nieko panašaus nebuvo pastebėta“, – pabrėžė jis.
A. Demčenko pabrėžė, kad Ukraina toliau stebi padėtį Baltarusijoje, kad būtų pasirengusi bet kokiems pokyčiams ir galėtų laiku į juos reaguoti.
Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos pasienio apsaugos pareigūnai šiuo metu nepastebi jokio karinės technikos ar personalo judėjimo Baltarusijos teritorijoje.