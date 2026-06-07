Ukraina dronais atakavo naftos bazę Rusijos okupuotame Kryme

Apie tai skelbia „The Kyiv Independent“.
Šis objektas, esantis rytinėje Krymo dalyje, maždaug 200 km atstumu nuo fronto linijos, yra naudojamas degalams laikyti ir veikia kaip regioninis logistikos centras.
Kaip pranešė Ukrainą palaikantis „Telegram“ kanalas „Krymskij veter“, naftos bazė buvo uždaryta nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio, tačiau Rusijos bendrovė „BK-Terminal“ atnaujino jos veiklą 2015 metais, Rusijai okupavus pusiasalį.
„Okupacinės pajėgos ją naudoja kaip perkrovimo punktą mazutui, dyzelinui, bitumui ir kitoms medžiagoms laikyti bei transportuoti“, – teigiama Specialiųjų operacijų pajėgų pranešime.
Kariuomenė pranešė, kad Ukrainos dronai taip pat nusitaikė į Feodosijos jūrinį naftos terminalą, esantį maždaug 250 km atstumu nuo fronto linijos. Pranešama, kad šiame objekte yra septynios degalų talpyklos.
„Terminalas yra daugiafunkcis kompleksas, skirtas žaliavinei naftai ir naftos produktams perkrauti iš geležinkelio cisternų į jūrų laivus, – nurodė kariuomenė. – Okupantai naudoja šį kompleksą okupuotam Krymui aprūpinti degalais ekstremaliųjų situacijų pusiasalyje atveju.“
Rusijos primesta valdžia pranešimo apie ataką nekomentavo.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos oro gynyba naktį virš Rusijos teritorijos ir okupuoto Krymo perėmė 95 Ukrainos dronus, tačiau apie jokią žalą infrastruktūrai nepranešė.