Ukraina pasirengusi atnaujinti oro eismą, kai tik tai taps saugu

Pasak pareigūno, visos atitinkamos tarnybos aktyviai dirba, kad pasirengtų civilinės aviacijos skrydžių atnaujinimui.
„Akivaizdu, kad šiuo metu yra didžiulė rizika, kuri, deja, neleidžia atverti oro erdvės. Tačiau mes daug dėmesio skiriame oro uostų ir oro uostų infrastruktūros išsaugojimui“, – sakė viceministras ir priminė, kad Ukraina turi du valstybinius oro uostus – Lvivo ir Boryspilio.
„Dirbame, kad jie būtų pasirengę vėl atsidaryti kitą dieną, kai tik leis saugumo padėtis“, – sakė S. Derkačas.
Pasak jo, be infrastruktūros priežiūros, dedamos pastangos išsaugoti aviacijos komandas ir sertifikuotus specialistus, nes jų per vieną dieną neišmokysi.
„Parengėme ateinančių metų Aviacijos plėtros strategiją. Joje pateikiamas aiškus planas, kaip atversime oro erdvę ir plėtosime infrastruktūrą. Joje taip pat numatytos galimybės viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei bei koncesijoms oro uostams ar jų dalims. Todėl esu įsitikinęs, kad ši sritis bus labai patraukli ir privatiems investuotojams“, – sakė S. Derkačas.
Šiemet kovą Ministrų kabinetas sudarė darbo grupę, skirtą pasirengti Ukrainos oro uostų veiklos atkūrimui. Ji koordinuoja visas suinteresuotąsias šalis, dalyvaujančias oro erdvės atidarymo procese. Sustabdyto oro eismo laikotarpiu jos prioritetai yra oro uostų infrastruktūros priežiūra ir galimybė greitai atnaujinti skrydžius, kai tik leis saugumo padėtis.
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