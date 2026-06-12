 Ukrainiečiai išvedė iš rikiuotės Rusijos Juodosios jūros laivyno žvalgybinį laivą „Ivan Churs“

Ukrainiečiai išvedė iš rikiuotės Rusijos Juodosios jūros laivyno žvalgybinį laivą „Ivan Churs“

2026-06-12 14:45
Jūras Barauskas (ELTA)

Per naujausią Ukrainos ataką buvo sunaikintas Rusijos Juodosios jūros laivyno žvalgybinis laivas „Ivan Churs“, šiuo metu stovintis laikinai okupuoto Sevastopolio Naftovajos uoste.

<span>Ukrainiečiai išvedė iš rikiuotės Rusijos Juodosios jūros laivyno žvalgybinį laivą „Ivan Churs“</span>
Ukrainiečiai išvedė iš rikiuotės Rusijos Juodosios jūros laivyno žvalgybinį laivą „Ivan Churs“ / Scanpix nuotr.

Apie tai pranešė platformos „Telegram“ kanalas „Krymo vėjas“.

„Rusijos Juodosios jūros laivyno žvalgybinis laivas „Ivan Churs“ stovi Sevastopolio Neftovajos uoste. Naujausio smūgio metu jis buvo sunaikintas“, – teigiama pranešime.

Pažymėtina, kad buvo sunaikinta dalis vidutinio dydžio žvalgybos laivo „Ivan Khurs“, projekto Nr. 18280, tiltelio, visiškai dingęs kaminas, o stiebas, ant kurio buvo sumontuotos antenos, „paslėptas“ po statybiniais pastoliais. Taip pat trūksta laivagalio įrangos, o laivo priekis ir priekinė denio dalis uždengti brezentu.

Pirmas smūgis raketomis laivui buvo suduotas dar 2024 m. kovą, o 2025 m. balandžio 25–26 d. naktį „Ivan Churs“ vėl tapo antpuolio taikiniu.

Anksčiau agentūra „Ukrinform“ pranešė, kad laikinai okupuoto Sevastopolio įlankose buvo pastebėta Rusijos Juodosios jūros laivyno laivų.

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