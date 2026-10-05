Ukrainoje dėl smūgių grėsmės rugsėjį evakuota daugiau nei 5,8 tūkst. traukinių

„Rugsėjį dėl saugumo grėsmių iš viso buvo evakuotas 5 831 traukinys. Vidutiniškai per dieną buvo evakuojami 205 traukiniai“, – teigiama bendrovės „Ukrzaliznycia“ pranešime.
Nuo pat invazijos pradžios 2022-aisiais Rusija dronais atakuoja Ukrainos traukinius – ji sunaikino šimtus lokomotyvų ir pražudė kelis geležinkelių darbuotojus.
Anot bendrovės, traukinių eismas reguliariai stabdomas, kai Rusijos dronai priartėja arčiau nei 100 km atstumu.
Keleiviai yra priversti išlipti ir laukuose arba prie bėgių laukti, kol grėsmė praeis.
Ilgiausias priverstinis sustojimas rugsėjį truko pusseptintos valandos, AFP nurodė „Ukrzaliznycia“.
Platus šalies geležinkelių tinklas yra gyvybiškai svarbus susisiekimui, o kelionė tarp šalies rytinės ir vakarinės dalies gali trukti ir parą.
Sustabdžius oro susisiekimą, tai taip pat yra vienas pagrindinių būdų atvykti į Ukrainą ir iš jos išvykti.
Praėjusį mėnesį pirmą kartą buvo atakuotas traukinys netoli pasienio punkto su Lenkija, o tai pakurstė būgštavimus, kad Rusija bando nukirsti gyvybiškai svarbų logistikos maršrutą tarp Kyjivo ir Vakarų.
Maskva pareiškė nusitaikiusi į maršrutą, kuris buvo naudojamas ginklų tiekimui.
Daugiausia evakuacijų užfiksuota pafrontės Dnipropetrovsko, Zaporižios regionuose ir smarkiai atakuojamoje pietinėje Odesos srityje, kur traukiniai vaidina itin svarbų vaidmenį eksportuojant žemės ūkio produktus per Ukrainos pietinius uostus.