Ukrainoje sudužus kariniam sraigtasparniui žuvo penki įgulos nariai

Ukrainos šiaurės vakarinėje Rivnės srityje per mokomąjį skrydį sudužus kariniam sraigtasparniui Mi-8 žuvo keturi kariškiai, ketvirtadienį pranešė šalies sausumos pajėgų spaudos tarnyba.

„Pirminiais duomenimis, per aviacijos katastrofą žuvo keturi kariai: ekipažo nariai drauge su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgų karinės aviacijos 16-osios brigados vadu (Brodų miestas, Lvovo sritis)", – sakoma sausumos pajėgų puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.

Pranešama, kad ryšys su sraigtasparniu nutrūko trečiadienį 23 val. 27 min. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Nelaimės vietoje dirba pagalbos tarnybos ir teisėsaugos pareigūnai, Gynybos ministerijos, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo ir vadovybės komisija.

Katastrofos priežastys tiriamos.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruožtu pavedė šalies ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo vadovui Ruslanui Chomčiakui asmeniškai kontroliuoti šios nelaimės aplinkybių tyrimą.

„Negeras rytas. Rivnės srityje sudužo karinis sraigtasparnis. Žuvo keturi kariškiai. Pavedžiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiajam vadui generolui Chomčiakui asmeniškai kontroliuoti šios tragedijos aplinkybių tyrimą. Nuoširdžiai užjaučiu žuvusiųjų gimines ir artimuosius“, – ketvirtadienio rytą socialiniame tinkle „Twitter“ parašė V. Zelenskis.

„Tai įvyko ne per mūšį, o per mokomąjį skrydį. Visiškai suprantu visą karinės tarnybos riziką net ir taikos metu, bet visgi reikalauju, kad per pratybas ir treniruotes mūsų armija neprarastų žmonių“, – V. Zelenskį cituoja prezidento spaudos tarnyba.