Ukrainoje sulaikytas „McDonald's“ restorane šaudęs vyras

„Daugiau niekas nenukentėjo. Sužeistasis buvo hospitalizuotas“, – socialiniuose tinkluose paskelbė policija.
Šaudymas vyko apie 11 valandą greitojo maisto restorane. Į vidų užėjęs vyras paleido kelis šūvius ir susižeidė, o po to užsirakino tualete, sakė pareigūnai.
Į įvykio vietą atvyko teisėsaugos pareigūnai, specialiosios pajėgos ir medikai. Restorano lankytojai ir darbuotojai buvo evakuoti, aplinkinė teritorija saugoma.
Sužeistas šaulys buvo išvestas iš restorano ir sulaikytas policijos specialiųjų pajėgų.
Pareigūnai nepateikė informacijos apie šaulio tapatybę ar galimą motyvą.
