 Ukrainos Chersono srityje per rusų išpuolius buvo sužeistas 21 žmogus

Ukrainos Chersono srityje per rusų išpuolius buvo sužeistas 21 žmogus

2026-05-30 14:53
Karolis Broga (ELTA)

Per Rusijos pajėgų atakas prieš Ukrainą Chersono srityje pastarąją parą buvo sužeistas 21 žmogus.

<span>Ukrainos Chersono srityje per rusų išpuolius buvo sužeistas 21 žmogus</span>
Ukrainos Chersono srityje per rusų išpuolius buvo sužeistas 21 žmogus / EPA-ELTA nuotr.

Tokius duomenis socialinėje platformoje „Telegram“ pateikė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.

„Dėl Rusijos agresijos buvo sužeistas 21 žmogus“, – jis teigė pranešime.

Srities administracija paskelbė, kad Chersono miestas ir dešimtys kitų gyvenviečių patyrė Rusijos dronų atakas, oro antskrydžius ir artilerijos apšaudymą.

O. Prokudinas teigė, kad rusai taikėsi į socialinę infrastruktūrą ir gyvenamuosius namus – buvo apgadinti 7 daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai ir 29 nuosavi namai.

Šių išpuolių metu taip pat buvo apgadintas dujotiekis, sunkvežimis ir keletas nuosavų automobilių.

Ketvirtadienį iš išlaisvintų Chersno srities gyvenviečių buvo evakuota 16 žmonių.

Gegužės 27 d. Rusijos reaktyvinė salvinė ugnies sistema apšaudė vaikų žaidimo aikštelę Chersone – vienas žmogus žuvo, o moteris ir dvi jos dukros buvo sužalotos.

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