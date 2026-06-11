 Ukrainos pajėgų padėtis prie Kostiantynivkos kritiška

Ukrainos pajėgų padėtis prie Kostiantynivkos kritiška

2026-06-11 12:49
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Pranešama, kad dar labiau pablogėjo Rytų Ukrainoje esančio Kostiantynivkos miesto gynėjų padėtis.

<span>Ukrainos pajėgų padėtis prie Kostiantynivkos kritiška</span>
Ukrainos pajėgų padėtis prie Kostiantynivkos kritiška / Asociatyvi Ukrainos kariuomenės nuotr.

„Pati Kostiantynivka pusiau apsupta, nes priešas pasistūmėjo į priekį Časiv Jaro ir Berestoko ruožuose“, – žinių portalui „Hromadske“ sakė 28-osios mechanizuotos brigados dronų bataliono vadas Serhijus Jaryj. Rusų pajėgos esą bando kontroliuoti du pagrindinius atsargų tiekimo kelius.

„Todėl situacija dėl logistikos labai įtempta: evakuacija, aprūpinimas ir pėstininkų įvedimas į Kostiantynivką yra labai apsunkinti“, – aiškino kariškis.

Ukrainos operatyviniai žemėlapiai patvirtina, kad smarkiai sugriautas pramoninis miestas apsuptas iš trijų pusių. Prieš tai jau ir kiti Ukrainos kariuomenės atstovai teigė, kad padėtis labai sudėtinga.

Stebėtojai prognozuoja, kad Kostiantynivka gali kristi jau vasarą. Iš didesnių miestų Donecko srityje tada Ukrainos pajėgų rankose dar būtų tik Slovianskas, Kramatorskas ir Družkikvka. 

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