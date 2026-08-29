Ukrainos žvalgyba teigia aptikusi slaptų Rusijos biologinių laboratorijų kompleksą

Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai interviu laikraščiui „Kyiv Post“ kalbėjo Pagrindinės žvalgybos direkcijos (DIU) atstovas Andrijus Černiakas.
Pasak jo, naujos, modernios laboratorijos su sustiprintomis saugumo priemonėmis, skirtos dirbti su biologiniais mėginiais ir cheminėmis medžiagomis, buvo pastatytos senojo komplekso vietoje, kuri yra atskiroje saloje ir ten negali patekti „leidimo neturintys asmenys“.
„Oficialiai ši institucija tiria naminių gyvūnų ligas – bruceliozę, tuberkuliozę ir kitas bakterines bei virusines ligas. Tačiau gegužę FMBA [Rusijos federalinė medicinos ir biologijos agentūra] pradėjo ieškoti laboratorijos techniko darbui saloje, o jo pareigybės aprašyme atvirai skelbiama apie darbą su I–IV grupių patogeniniais biologiniais agentais. „Pagal Rusijos klasifikaciją I grupei priskiriami agentai, sukeliantys ypač pavojingas ir mirtinas infekcijas, kurios lengvai ir greitai perduodamos nuo žmogaus žmogui“, – sakė A. Černiakas.
Pasak jo, objektas saugomas aukščiausiu lygiu. Jo saugumą užtikrina Federalinės saugumo tarnybos ir Federalinės apsaugos tarnybos padaliniai, visas karinis garnizonas, taip pat priešlėktuvinės sistemos ir elektroninės kovos įranga.
Kaip pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinė žvalgybos direkcija, slaptas karinis biologinių laboratorijų kompleksas Tverės srityje oficialiai vadinamas „Eksperimentinės fiziologijos centru“; jis įsikūręs Lapių saloje, Vyšnyj Voločioko tvenkinio viduryje.
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Nuo 2023 m. vandenys aplink salą, kurioje yra biologinės laboratorijos, yra uždaryti žvejybai, maudymuisi ar plaukiojimui valtimis kaip „ypatingai saugoma regioninės reikšmės teritorija“.
Šis tvenkinys aprūpina gėlu vandeniu keletą gyvenviečių, įskaitant Vyšnyj Voločioko miestą, taip pat iš jo išteka Tvercos upė, įtekanti į Volgą.
Jei pavojingi patogenai ar cheminės medžiagos iš biologinių laboratorijų patektų į tvenkinį, epidemijų ir infekcijų pasekmės galėtų būti katastrofiškos ne tik regiono gyventojams, bet ir visai Rusijai, pažymėjo Pagrindinė žvalgybos valdyba.
Biologinių laboratorijų komplekso projektas buvo įgyvendintas Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino įsakymu kaip ypatingos svarbos projektas, skirtas „užtikrinti Rusijos gynybos pajėgumą ir saugumą“. Formaliai jis buvo įtrauktas į Federalinės medicinos ir biologijos agentūros struktūrą.
„Kiek žinoma, 2026 m. pavasarį Rusijoje kilo galvijų snukio ir nagų ligos protrūkis, kurį Maskva bandė nuslėpti nuo pasaulio ir savo pačios gyventojų. Negalima atmesti galimybės, kad šis ir kiti panašūs atvejai yra nesėkmingų Rusijos eksperimentų su virusais, bakterijomis ir kitais patogenais pasekmė“, – pažymėjo Pagrindinė žvalgybos valdyba.
Kaip pranešė „Ukrinform“, laikinai okupuotoje Chersono srities teritorijoje Rusijos okupantai sąmoningai sudaro sąlygas juodligės patogenui plisti.
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