Ultraortodoksai žydai Izraelyje per protestą sutrikdė eismą

Jie, be to, sutrikdė eismą svarbiuose greitkeliuose. Dėl to visoje šalyje kilo spūstys. Policija pranešė apie konfrontacijas tarp ultraortodoksų ir saugumo pajėgų.
Pasak Izraelio žinių portalo „ynet“, policija panaudojo akinamąsias granatas ir vandens patrankas. Demonstrantai, be kita ko, užpuolė automobilio vairuotoją, kuri su lazda rankoje išlipo iš savo automobilio. Daugiau detalių apie šį incidentą nepateikta. Izraelio gelbėjimo tarnyba „Magen David Adom“, be to, pranešė apie sužeistą 93-ejų senolį, kurį per protestą kliudė automobilis.
Pasak žiniasklaidos, griežtai religingi protestuotojai lipo ant bėgių, dėl to traukiniai, kursuojantys tarp Tel Avivo ir Jeruzalės, buvo priversti stoti ties tarptautiniu Ben Guriono oro uosto. Kelios žiniasklaidos priemonės pranešė apie čia kilusias chaotiškas scenas. Anot žiniasklaidos, buvo paveikta šimtai keleivių. Tačiau skrydžiai, oficialiais duomenimis, nesutriko.
Protestus sukėlė ultraortodoksų žydų, kurie priešinasi karinei tarnybai, sulaikymas.
Griežtai religingi žydai Izraelyje ilgai buvo atleisti nuo privalomosios karinės tarnybos. Šis reglamentavimas 2024 m. nustojo galioti. Vyriausybei nepavyko jo įstatymiškai pratęsti. Nuo tada vis vyksta ultraortodoksų protestai prieš jų šaukimą į kariuomenę. Daugelis jų karinę tarnybą laiko grėsme jų gyvenimo būdui, be kita ko, todėl, kad moterys ir vyrai tarnauja kartu. Kariuomenė tuo tarpu įspėja dėl drastiško kariauti galinčių karių trūkumo.
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